Chery внедряет гуманоидных роботов-консультантов в автосалоны

Китайский автопроизводитель Chery начал внедрение гуманоидных роботов-консультантов AIMOGA в своих дилерских центрах. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Робот AIMOGA (Artificial Intelligence with Multi-Objective Genetic Algorithm) способен понимать речь, общаться на десяти языках и выполнять сложные человекоподобные движения. Он интегрирован с искусственным интеллектом DeepSeek и оснащён «библиотекой человекоподобных движений», что делает взаимодействие с клиентами более естественным и увлекательным.

Устройство имеет 41 степень свободы, включая 12 степеней свободы в каждой руке, что позволяет ему выполнять точные операции. Сенсорная система робота обеспечивает сантиметровое избегание препятствий и динамическое планирование маршрута в реальном времени. Максимальная скорость передвижения составляет один метр в секунду.

Демонстрация робота на автосалоне в Шанхае вызвала большой интерес благодаря высокой плавности движений и реалистичному внешнему облику, включая силиконовое бионическое лицо.

На данный момент AIMOGA уже работает в флагманских автосалонах Chery формата «4S» в Малайзии. Компания планирует дальнейшее расширение внедрения технологии в другие страны.

Chery подчёркивает, что использование гуманоидных роботов направлено на улучшение качества обслуживания и создание уникального клиентского опыта при покупке автомобилей.