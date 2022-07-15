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Чертёж iPhone 14 Pro Max позволил оценить габариты и размеры огромного модуля камеры

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Ранее в сети публиковали макеты смартфонов iPhone 14 и чехлы созданные по этим макетам.

Теперь опубликованы чертежи iPhone 14 Pro Max и благодаря им можно увидеть точные размеры будущего флагмана.

Размеры iPhone 14 Pro Max будут следующими: 160,71х78,58х7,85 мм. С учетом блока камеры толщина смартфона составит 12,02 мм.

Таким образом, новая модель будет немного толще iPhone 13 Pro Max. Стоит еще ожидать, что iPhone 14 Pro Max будет еще немного тяжелее, чем iPhone 13 Pro Max, вес которого составляет 240 г.

Чертёж iPhone 14 Pro Max позволил оценить габариты и размеры огромного модуля камеры

iPhone iPhone 14 Pro Max
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