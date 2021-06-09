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Чертеж раскрыл точные размеры и уменьшенный вырез в iPhone 13 Pro

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Благодаря утечке теперь известно, что общая толщина смартфона превысит 10 мм, а диаметр объективов будет 17 мм.

До презентации нового поколения iPhone еще достаточно много времени, ведь семейство «яблочных» смартфонов должны представить в сентябре.
В Сети уже много информации про iPhone 13, а недавно китайские сетевые источники опубликовали часть чертежей iPhone 13 Pro.

Благодаря утечке теперь известно, что общая толщина смартфона превысит 10 мм, а диаметр объективов будет 17 мм.

Толщина «тела» iPhone 13 Pro составит 7,53 мм, причем толщины добавляет увеличенный модуль основной камеры.

Высота и ширина будущего флагмана – 146,7 и 71,5 мм соответственно.

На чертежах также можно увидеть, что «челка» смартфона будет меньше чем у текущего поколения iPhone, а разговорный динамик расположат максимально близко к верхнему краю.

 

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iPhone 13 Pro
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