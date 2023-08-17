Чернышенко: российские аналоги «Старлинка» обеспечат связью отдаленные регионы страны

Низкоорбитальная спутниковая группировка, разрабатываемая «Бюро 1440», будет способствовать развитию доступной спутниковой связи в удаленных регионах России, где прокладка оптоволоконных линий нецелесообразна с экономической точки зрения. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это позволит устранить цифровое неравенство в стране.

Этот инструмент будет особенно полезен для развития экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве, автономного судовождения и других областей, где требуется надежная и устойчивая связь. Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников уже состоялся между вице-премьером Чернышенко и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу.

Цель «Бюро 1440» — к 2027 году запустить в промышленную эксплуатацию спутниковый широкополосный доступ в интернет. Планируется также запускать на орбиту 10-12 ракет в год с 2025 года, каждая из которых вмещает около 15 спутников. Компания намерена к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников.

«Бюро 1440» было основано в 2020 году с целью разработки низкоорбитальной спутниковой группировки с глобальным покрытием и входит в многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг».