Черниговская объяснила, зачем науке нужно объединение с философией

Татьяна Черниговская, ведущий российский специалист в области изучения мозга и академик РАО, подняла важный вопрос о необходимости переосмысления научных подходов. Она считает, что современная наука должна стать симбиозом естественнонаучных методов с философией, буддийскими воззрениями и искусством. Это заявление Черниговская сделала в ходе своего выступления на конференции «Тибетология и буддология на стыке науки и религии», проведенной в Институте востоковедения РАН.

Академик подчеркнула, что наука всегда требовала строгих доказательств и систематизации, но сегодня важно учитывать и целостный, холистический подход. Как пример она привела игру го, которая сочетает механическое выполнение операций с элементами стратегического мышления. Черниговская уверена, что такой подход крайне актуален для науки в настоящее время.

Она также отметила важность сотрудничества российских нейроученых с буддистами в исследовании сознания. Другим важным направлением является растущий интерес к изучению сознания животных.

Черниговская обратила внимание на вклад буддийской философии в изучение мира и человека, который продолжается на протяжении веков. Она также упомянула важность исследования феномена тукдама — посмертной медитации, который активно изучается группой ученых под руководством Святослава Медведева, инициированного Далай-ламой.

По словам академика, «человеческий мозг не просто реагирует на окружающий мир, он его создаёт». Этот процесс может быть как созидательным, так и разрушительным. Черниговская призвала использовать достижения искусства и синтезировать их с наукой для создания новых возможностей.