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Чемезов: производство электронных автокомпонентов будет локализовано в течение двух лет

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Во всем мире до сих пор наблюдаются проблемы с чипами для автомобилей, если дефицит полупроводниковой продукции для цифровой техники уже исчез, то для автомобильной отрасли он по-прежнему наблюдается.

В Ростехе хотят быть независимыми от зарубежных производителей и для этого планируется наладить производство ключевых электронных компонентов для авто в нашей стране.

Как заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов:

«Благодаря такой активизации большинство критических электронных компонентов в автопроме будет локализовано уже в течение ближайших двух лет».

Россия сейчас хорошо продвинулась в импортозамещении по многим сегментам, и возможно в новых автомобилях АвтоВАЗ уже будут устанавливаться электронные компоненты отечественного производства.

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