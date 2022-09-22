Чем интересен iPhone 14 Pro?

Компания Apple на осенней презентации представила новый флагманский iPhone 14 pro, который привлек к себе всеобщее внимание. Чтобы принять правильное решение о целесообразности приобретения этого смартфона, нужно ознакомиться с его главными особенностями.

Основные изменения

iPhone 14 pro получил ряд инновационных решений и технологических трансформаций. Они выразились в следующем:

изменился дизайн экрана;

добавлена поддержка спутниковой связи;

установлен шестнадцатитранзисторный чипсет A16 Bionic;

добавлен режим Always-On Display, который поддерживает постоянно включенный дисплей в режиме экономии.

Основная камера была модернизирована – вместо 12 мегапикселей разрешение матрицы у нее теперь составляет 48 мегапикселей. Получить более подробную информацию и сделать заказ на покупку нового гаджета можно по ссылке http://apple-rostov.com/katalog/apple-iphone/apple-iphone-14-pro/.

Обновленная лицевая панель экрана

Новый iPhone 14 pro имеет видоизмененный овальный вырез, который похож на остров и потому называется Dynamic Island (в переводе с английского – «динамический остров»). В данном вырезе размещены датчик Face ID и фронтальная камера. Пользователю предоставлена возможность обыгрывать анимационные приложения на дисплее при показе определенного контента. Помощь в этом девайсу оказывает программное обеспечение iOS 16. К примеру, если смартфон поставлен на зарядку, то овальный вырез на нем станет более вытянутым. Новый интерфейс может:

продемонстрировать состояние наушников;

произвести включение таймера;

произвести включение анимации тихого режима на дисплее;

продемонстрировать лицо абоненте, звонящего в течение минуты.

Пользователь будет постоянно оставаться в курсе всех событий, поскольку приложение Dynamic Island способно выполнять непрерывное обновление сообщений. Управлять дисплеем iPhone 14 pro очень легко, поскольку по мере поступления различной информации его можно увеличивать. Длительный срок эксплуатации мобильного устройства обеспечивает ударостойкое стекло Ceramic Shield, а повышенная влагоустойкость позволяет пользоваться им даже под водой на глубине шесть метров.

Все перечисленные нововведения говорят в пользу покупки iPhone 14 pro. Их количество не очень велико, однако они значительно улучшают условия использования смартфона компании Apple.