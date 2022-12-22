Чек-лист для руководителей в сфере IT представил Hopper IT

Чек-лист для руководителей IT-подразделений о том, что нужно сделать до конца года, представил крупнейший разработчик и интегратор Hopper IT. Эксперты разработали список из шести задач, которые будут полезны любой компании и помогут развитию информационных технологий в каждой из организаций.

Первое, что нужно сделать – проверить все подписки и лицензии. Необходимо составить перечень всего, что требует продления – хостинг, подписка на облачные сервисы, сертификаты безопасности и т.д. Следует убедиться в возможности все это сделать, учитывая действующие санкции и ограничения. При недоступности какого-либо программного обеспечения можно подобрать альтернативу.

Второе – это проверка бюджета. Надо посмотреть, в каком объеме реализованы выделенные на IT средства. Не потраченные деньги можно направить на цифровую трансформацию. Коллеги будут благодарны за возможность находить нужные знания за секунду или получать в один клик любые кадровые документы.

Следует проанализировать выполнение годовых целей подразделения – все ли поставленные в начале года цели будут достигнуты, где можно усилить работу, чтобы добиться намеченного. Возможно, в текущем году закрыть задачу не получится, тогда стоит поставить ее в приоритет для выполнения на следующий год.

Еще одна важная задача – запустить цифровизацию компании. Следует продумать, какие в следующем году бизнес-процессы потребуют цифровизации. Нужно начать изучение инструментов для такой работы и подрядчиков, способных реализовать намеченное.

Благодарность сотрудникам за усердную работу – обязательная задача. Нужно пересмотреть решенные в уходящем году кейсы, написать, какой вклад в работу сделан каждым членом команды, и выразить им признательность на короткой встрече с подчиненными.

Не стоит забывать и о партнерах – необходимо отправить им корпоративную поздравительную открытку. Это не только еще раз напомнит о компании, но и улучшит коммуникации.

Наталья Краснобаева, CEO & Founder Hopper IT, отметила, что конец декабря для любой компании всегда является очень напряженным. Не стоит суетиться в последние рабочие дни года, нужно трезво оценить, что еще можно успеть сделать, а что – оставить на следующий год. Следует разрешить себе отложить на январь нереализованные задачи и не мучить себя по этому поводу угрызениями совести. Это поможет встречать новый год с оптимизмом и в хорошем расположении духа.