Чехол от Dbrand «превратит» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1

Недавно вышедший смартфон Nothing Phone 1 выделяется на фоне других прозрачной задней панелью, через которую видно начинку аппарата.

Такой дизайн устройства очень привлекает покупателей, но производитель Dbrand уверен, что Nothing Phone 1 не будет пользоваться большим спросом, так как бренд молодой и непроверенный.

При этом Dbrand выпустил специальные чехлы для смартфонов, которые имитируют внешний вид Nothing Phone 1.

Пока чехлы представлены для iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro и Samsung S22 Ultra. Будут выпускаться чехлы и на другие модели, но только по запросу.