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Чехол от Dbrand «превратит» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1

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Недавно вышедший смартфон Nothing Phone 1 выделяется на фоне других прозрачной задней панелью, через которую видно начинку аппарата.
Такой дизайн устройства очень привлекает покупателей, но производитель Dbrand уверен, что Nothing Phone 1 не будет пользоваться большим спросом, так как бренд молодой и непроверенный.

При этом Dbrand выпустил специальные чехлы для смартфонов, которые имитируют внешний вид Nothing Phone 1.

Пока чехлы представлены для iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro и Samsung S22 Ultra. Будут выпускаться чехлы и на другие модели, но только по запросу.

Чехол от Dbrand «превратит» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1

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