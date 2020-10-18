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Чехол MagSafe для iPhone 12 сможет заряжать AirPods

18.10.2020 09:52

С появлением нового айфона Apple изменила бренд MagSafe на новую систему беспроводной зарядки для своей продукции.

В новом патенте Apple, зарегистрированном компанией Patently Apple, показан чехол в стиле фолио со встроенными функциями зарядки MagSafe. Магниты, встроенные в корпус, дадут возможность заряжать его по беспроводной сети с помощью адаптера MagSafe.

Интересно, что также есть два дизайна со слотами, в которые можно вставлять AirPods и заряжать их из одного и того же корпуса.

Эти эскизы также показывают место для встроенной батареи, что дает кейс и портативный блок питания в одном. Apple ранее производила такие комбинации чехлов и аккумуляторов для iPhone 11 и более старых моделей, поэтому не будет неожиданностью увидеть новый.

Патентная документация также включает дизайн футляра-фолио для iPad с поддержкой MagSafe, что предполагает, что технология зарядки скоро найдет свое применение в линейке планшетов Apple. Компания пока ничего об этом не сказала, но это следующий логичный шаг.

Однако, как всегда в случае с патентами, необходимо подчеркнуть, что многие патентные идеи никогда не воплощаются в готовой продукции. Они являются хорошими индикаторами образа мышления компании, но не отражают полностью готовые технологии.

Тем не менее, для Apple имеет смысл разрабатывать новые аксессуары MagSafe в этом направлении, и, учитывая, что Apple уже продает продукцию MagSafe, это не будет слишком большой натяжкой. Интегрированная зарядка AirPods — самая заметная новая функция.

Предварительные заказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже открыты (доставка состоится 23 октября), но придется подождать до 6 ноября, чтобы указать свое имя на iPhone 12 mini или iPhone 12 Pro Max (доставка для тех телефонов намечено на 13 ноября).

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