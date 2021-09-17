Чехол Apple iPhone 13 Pro демонстрирует значительное увеличение модуля камеры

Силиконовый чехол показал, что у iPhone 13 Pro самый большой модуль камеры, который когда-либо был у iPhone. Это имеет смысл, учитывая, что в этом году у модели iPhone значительно улучшена производительность камеры.

Установка чехла iPhone 13 Pro на iPhone 12 Pro дает нам представление о том, насколько велика разница. Основываясь на изображении, предоставленном Apple Insider , как видно выше, можно с уверенностью предположить, что iPhone 13 Pro будет иметь выступ камеры, который на треть больше. Это забавно, учитывая, что размер выемки на передней панели также уменьшился на треть.

Анонсированный во вторник, iPhone 13 Pro содержит ряд обновлений камеры. Основная камера получила новый датчик большего размера с более широкой диафрагмой f / 1,5 для улучшения в 2,2 раза при съемке при слабом освещении.

Сверхширокий сенсор также претерпел некоторые обновления и теперь имеет диафрагму f / 1.8. Это намного больше, чем у iPhone 12 Pro, эквивалентного f / 2.4. Наконец, 12-мегапиксельный телеобъектив получил усиление: от 2-кратного оптического увеличения на iPhone 12 Pro до 3-кратного оптического увеличения на iPhone 13 Pro.

В этом году нет сумасшедшего подсчета мегапикселей ни на одном из датчиков, так как все камеры на Apple iPhone 13 Pro имеют датчики 12MP, включая селфи-шутер, как и его предшественник.

Тем не менее, обновления камеры достаточно значительны, чтобы оправдать гораздо больший модуль камеры. Кроме того, вероятно, была увеличена глубина всего пакета камеры, что привело к тому, что она выступала больше, чем когда-либо прежде.

Вероятно, это связано с новой технологией стабилизации сдвига датчика на широкоугольном шутере, которая стала возможной благодаря установке двух датчиков по диагонали вместо их обычного вертикального расположения.

Стоимость iPhone 13 Pro начинается с 999 долларов, а предварительные заказы на новые модели iPhone начнутся в пятницу (сегодня) в 5:00 утра по тихоокеанскому времени, после чего состоится официальный запуск 24 сентября. Первоначальные поставки аксессуаров для iPhone 13 серии начнутся. будут прибывать до начала предзаказа в пятницу.