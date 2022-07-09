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Чехлы раскрыли дизайн грядущих смартфонов линейки iPhone 14

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Ранее в Сети уже публиковали фото чехлов для будущих смартфонов от компании Apple.

Они были сделаны на основе чертежей и макетов, которые получают производители аксессуаров. Но стоит отметить, что нигде нет гарантии, что это оригинальные чертежи и макеты.

В этот раз ситуация полностью аналогичная, смартфоны серии iPhone 14 пока не представлены, поэтому нельзя утверждать, что все будет выглядеть именно так.

На Weibo и Twitter появились новые фото чехлов для iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max.

На них можно увидеть разницу в блоке камер и размерах самих объективов. Ранее сообщалось, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max получат вырезы в экране, а в iPhone 14 и iPhone 14 Pro останется «челка».

Также недавно сообщалось, что в базовых моделях смартфонов будут установлены прошлогодние процессоры.

Чехлы раскрыли дизайн грядущих смартфонов линейки iPhone 14 Чехлы раскрыли дизайн грядущих смартфонов линейки iPhone 14 Чехлы раскрыли дизайн грядущих смартфонов линейки iPhone 14

iPhone 14
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