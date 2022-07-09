Чехлы раскрыли дизайн грядущих смартфонов линейки iPhone 14

Ранее в Сети уже публиковали фото чехлов для будущих смартфонов от компании Apple.

Они были сделаны на основе чертежей и макетов, которые получают производители аксессуаров. Но стоит отметить, что нигде нет гарантии, что это оригинальные чертежи и макеты.

В этот раз ситуация полностью аналогичная, смартфоны серии iPhone 14 пока не представлены, поэтому нельзя утверждать, что все будет выглядеть именно так.

На Weibo и Twitter появились новые фото чехлов для iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max.

На них можно увидеть разницу в блоке камер и размерах самих объективов. Ранее сообщалось, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max получат вырезы в экране, а в iPhone 14 и iPhone 14 Pro останется «челка».

Также недавно сообщалось, что в базовых моделях смартфонов будут установлены прошлогодние процессоры.