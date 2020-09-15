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Чего ожидать от мероприятия Apple «Время летит» 15 сентября?

15.09.2020 09:41

Первое крупное осеннее событие Apple состоится во вторник, 15 сентября, но оно может сильно отличаться от предыдущих сентябрьских событий.

Обратимся к слону в комнате: не похоже, что появятся новые айфоны. Как правило, сентябрьские события Apple знаменуют появление новейших и лучших смартфонов Apple, но, по словам главного редактора The Verge Нилая Пателя и других журналистов с хорошими связями, не стоит ожидать их появления во вторник. И Apple уже заявила, что новые iPhone не поступят в продажу в обычные сроки — конец сентября.

Однако это не значит, что нет ничего интересного, чего стоит ожидать, поскольку мельница слухов об Apple работает так же активно, как и раньше. Название мероприятия «Время летит» предполагает, что мы как минимум увидим Apple Watch. А из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19, вполне вероятно, что мероприятие во вторник станет еще одной блестящей видеопрезентацией, похожей на то, что Apple подготовила для Всемирной конференции разработчиков в июне.

Слухов о следующих флагманских часах Apple Watch не так много, но в дополнение к этому прозвищу «Время летит» у нас есть еще один убедительный намек на то, что могут дебютировать новые Apple Watch. Разработчик Гильерме Рэмбо обнаружил, что метаданные для страницы YouTube для этого события содержат фразу «Series 6», которая, казалось бы, намекает на то, что мы можем ожидать увидеть преемника Apple Watch Series 5.

Что касается того, что так называемые часы Series 6 действительно могут принести на ваше запястье, ссылки на мониторинг кислорода в крови были обнаружены в фрагментах кода ранней версии iOS 14, полученной 9to5Mac, так что это могло быть функцией баннера. И мы уже знаем, что watchOS 7 будет иметь встроенное отслеживание сна, больше настроек для циферблатов и переименованное приложение Activity под названием «Фитнес». Но Apple не назвала дату выпуска после «этой осени». Возможно, это обновление прошивки будет доступно на новейших Apple Watch, когда они выйдут.

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