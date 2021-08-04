Чего хочет добиться CoinCraddle?

Его главная цель — сделать криптотрейдинг доступным для всех пользователей, независимо от степени их продвинутости.

Согласно исследованиям, проведённым Кембриджским центром альтернативных финансов, сегодня уже около 100 млн человек владеют криптовалютами. С каждым годом их популярность лишь возрастает и всё больше простых людей, не сильно подкованных технически, начинают ими интересоваться. Это в свою очередь привело к тому, что новые криптовалютные обменники стали появляться как грибы после дождя. Однако пока ни одному из них не удалось предоставить пользователям всего, что они желают.

CoinCraddle — это очень удобная платформа, позволяющая пользователям совершать сделки по самому выгодному курсу. Она предлагает большое количество доступных пар цифровых монет и не взимает с пользователей никакой дополнительной платы, помимо стандартной комиссии в размере 0,3%. Транзакции производятся быстро — обычно они занимают не более 10 минут. Этим обменником приятно пользоваться независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом — он простой, быстрый и выгодный. О чём ещё можно мечтать?

Что такое CoinCraddle?

CoinCraddle — это криптовалютный обменник, который осуществляет мгновенные транзакции и предлагает своим пользователям наилучший обменный курс из возможных.

Как работает эта система?

У платформы есть собственный робот, который интегрирован в различные популярные крупные криптовалютные биржи. За считанные секунды он подаёт заявки и проводит исследование рынка, решая, какое предложение является лучшим с точки зрения курса. Затем система на 15 минут фиксирует лучший курс, чтобы у вас было достаточно времени для проведения транзакции, и вы могли быть уверены, что цена за это время не изменится.

Что CoinCraddle предлагает своим пользователям?

Дружественный интерфейс

Интерфейс сайта интуитивно понятен. Также вам не нужно регистрироваться или быть владельцем аккаунта, чтобы торговать. Но если вы всё-таки решите зарегистрироваться, то получите возможность приглашать партнёров и получать кешбэк с обменов.

Быстрые транзакции

Время проведения транзакций не превышает 10 минут. Процесс поиска лучшего предложения среди представленных на различных биржах занимает секунды.

Эффективная служба поддержки

Сотрудники службы поддержки клиентов максимально дружелюбны и готовы помочь вам 24/7.

Низкие комиссионные сборы

CoinCraddle взимает лишь 0,3% с каждой операции.

Выгодная партнёрская программа

Партнёрская программа CoinCraddle позволяет пользователям получать 50% нашего дохода с каждого приведённого клиента.

Внушительное количество обменных пар

CoinCraddle предлагает большое количество доступных для обмена криптовалютных пар. На сегодняшний день на платформе представлено 27 монет и их количество постоянно растёт.

Так почему стоит выбрать CoinCraddle?

Анонимность

Безопасность

Простота пользования

Высокая скорость

Лучший курс из представленных на рынке

Наше главное достояние — уникальный робот, который на данный момент подключён более чем к 30 популярным сервисам обмена цифровых валют посредством API. Он беспрерывно следит за состоянием рынка и находит для наших клиентов лучшие предложения с наиболее оптимальным обменным курсом. Поэтому каждый пользователь CoinCraddle может быть уверен в том, что сайт предлагает ему самый выгодный курс из возможных на данный момент.

Дополнительную информацию можно получить, посетив наш вебсайт: https://coincraddle.com/