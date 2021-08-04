Чего хочет добиться CoinCraddle?

Его главная цель — сделать криптотрейдинг доступным для всех пользователей, независимо от степени их продвинутости.
Согласно исследованиям, проведённым Кембриджским центром альтернативных финансов, сегодня уже около 100 млн человек владеют криптовалютами. С каждым годом их популярность лишь возрастает и всё больше простых людей, не сильно подкованных технически, начинают ими интересоваться. Это в свою очередь привело к тому, что новые криптовалютные обменники стали появляться как грибы после дождя. Однако пока ни одному из них не удалось предоставить пользователям всего, что они желают.
CoinCraddle — это очень удобная платформа, позволяющая пользователям совершать сделки по самому выгодному курсу. Она предлагает большое количество доступных пар цифровых монет и не взимает с пользователей никакой дополнительной платы, помимо стандартной комиссии в размере 0,3%. Транзакции производятся быстро — обычно они занимают не более 10 минут. Этим обменником приятно пользоваться независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом — он простой, быстрый и выгодный. О чём ещё можно мечтать?
Что такое CoinCraddle?
CoinCraddle — это криптовалютный обменник, который осуществляет мгновенные транзакции и предлагает своим пользователям наилучший обменный курс из возможных.
Как работает эта система?
У платформы есть собственный робот, который интегрирован в различные популярные крупные криптовалютные биржи. За считанные секунды он подаёт заявки и проводит исследование рынка, решая, какое предложение является лучшим с точки зрения курса. Затем система на 15 минут фиксирует лучший курс, чтобы у вас было достаточно времени для проведения транзакции, и вы могли быть уверены, что цена за это время не изменится.
Что CoinCraddle предлагает своим пользователям?
- Дружественный интерфейс
Интерфейс сайта интуитивно понятен. Также вам не нужно регистрироваться или быть владельцем аккаунта, чтобы торговать. Но если вы всё-таки решите зарегистрироваться, то получите возможность приглашать партнёров и получать кешбэк с обменов.
- Быстрые транзакции
Время проведения транзакций не превышает 10 минут. Процесс поиска лучшего предложения среди представленных на различных биржах занимает секунды.
- Эффективная служба поддержки
Сотрудники службы поддержки клиентов максимально дружелюбны и готовы помочь вам 24/7.
- Низкие комиссионные сборы
CoinCraddle взимает лишь 0,3% с каждой операции.
- Выгодная партнёрская программа
Партнёрская программа CoinCraddle позволяет пользователям получать 50% нашего дохода с каждого приведённого клиента.
- Внушительное количество обменных пар
CoinCraddle предлагает большое количество доступных для обмена криптовалютных пар. На сегодняшний день на платформе представлено 27 монет и их количество постоянно растёт.
Так почему стоит выбрать CoinCraddle?
- Анонимность
- Безопасность
- Простота пользования
- Высокая скорость
- Лучший курс из представленных на рынке
Наше главное достояние — уникальный робот, который на данный момент подключён более чем к 30 популярным сервисам обмена цифровых валют посредством API. Он беспрерывно следит за состоянием рынка и находит для наших клиентов лучшие предложения с наиболее оптимальным обменным курсом. Поэтому каждый пользователь CoinCraddle может быть уверен в том, что сайт предлагает ему самый выгодный курс из возможных на данный момент.
Дополнительную информацию можно получить, посетив наш вебсайт: https://coincraddle.com/