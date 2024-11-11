ChatGPT «убил» акции Chegg: платформа для помощи с домашними заданиями теряет клиентов

Платформа для помощи с домашними заданиями и аренды учебников Chegg переживает кризис, вызванный ростом популярности ChatGPT. Акции компании обвалились на 99% с пика в 2021 году, что привело к потере $14,5 миллиардов рыночной стоимости. Кроме того, Chegg потеряла полмиллиона подписчиков, многие из которых перешли на использование бесплатного и быстрого ИИ-ассистента ChatGPT.

Chegg пыталась адаптироваться к изменениям на рынке, разработав собственные ИИ-продукты, но не смогла убедить клиентов и инвесторов в своей актуальности на фоне стремительного роста популярности ChatGPT. По данным опроса инвестиционного банка Needham, только 30% студентов планируют использовать Chegg в этом семестре, в то время как 62% отдают предпочтение ChatGPT.