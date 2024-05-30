ChatGPT free только что получил огромное обновление — GPT-4o

Новый ноутбук Spacetop G1 от компании Sightful представляет собой революционное устройство, заменяющее традиционные экраны на парящие виртуальные экраны, доступные через встроенные AR-очки. Это обновленная версия Spacetop Early Access, предназначенная для ранних пользователей, которая была выпущена в прошлом году. Компания обещает обновить всех владельцев версии Early Access до более продвинутой потребительской версии G1.

Разработчики устройства, Тамир Берлинер и Томер Кахан, ранее работали в Magic Leap. Берлинер также основал компанию, производившую 3D-датчики, которую позже продал Apple.

Ноутбук Spacetop G1 оснащен полноразмерной клавиатурой и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с активным охлаждением, а также 16 ГБ оперативной памяти. Это позволяет ему иметь такие же характеристики GPU и CPU, как у Meta Quest 3, но с двойным объемом оперативной памяти.

Операционная система Spacetop OS позволяет создавать большие плавающие окна веб-браузера вокруг пользователя, обеспечивая более удобный интерфейс по сравнению с традиционными ноутбуками. Однако, из-за прозрачной оптики AR-очков Xreal Air 2 Ultra, у пользователей есть ограниченное поле зрения, что может потребовать чаще поворачивать голову для просмотра контента.

Spacetop G1 поддерживает Wi-Fi 7 для использования дома или в офисе, а также оснащен модемом 5G для работы без подключенного телефона в дороге. Устройство обеспечивает до 8 часов автономной работы и заряжается от 0 до 85% менее чем за 2 часа через USB-C.

Устройство имеет два порта USB-C, которые можно использовать для зарядки и вывода изображения на физический монитор DisplayPort. Также в ноутбуке имеется веб-камера разрешением 5 мегапикселей для видеозвонков.

Spacetop G1 поступит в продажу в октябре по цене $1900. Заказать его можно сейчас за $100 с возможностью получить скидку в $200. Компания Sightful предоставляет возможность отменить заказ в любое время до отправки устройства.