ChatGPT free только что получил огромное обновление — GPT-4o

В последнем обновлении ChatGPT от OpenAI появилась ряд значительных изменений, которые делают продвинутые функции доступными для всех пользователей, независимо от того, платят они за подписку или нет. Эта новость была анонсирована вместе с представлением GPT-4o и новой возможностью голосового взаимодействия для ChatGPT. Хотя функции голосового взаимодействия еще не доступны, GPT-4o теперь доступен для всех пользователей, включая бесплатные аккаунты.

Теперь бесплатные пользователи могут пользоваться сотнями тысяч пользовательских моделей GPT, созданных компаниями и частными лицами, а также использовать инструменты анализа данных и кода, загружать изображения и использовать GPT-4o. Однако есть несколько ограничений: бесплатные пользователи не могут создавать собственные модели GPT, генерировать изображения с помощью DALL-E и могут отправлять только около 10 сообщений в GPT-4o за раз, прежде чем он вернется к использованию GPT-3.5.

OpenAI заявляет, что их цель — сделать передовые инструменты искусственного интеллекта доступными для как можно большего числа людей, и поэтому они решили сделать GPT-4o и другие инструменты бесплатными в ChatGPT. Однако это решение может быть вызвано и конкуренцией, включая появление аналогичных продуктов от Microsoft, Anthropic и Google.

Microsoft, например, с самого начала предлагала GPT, генерацию изображений и анализ данных в своем продукте Copilot в бесплатной версии, ограничив скорость для выделения платного тарифного плана. OpenAI теперь делает то же самое.

Помимо расширения доступа к продвинутым функциям ИИ, это решение, скорее всего, также поможет увеличить количество подписчиков, поскольку бесплатный план предлагает только ограниченное количество сообщений с использованием GPT-4o и расширенных инструментов в день.

Платные аккаунты, согласно заявлению OpenAI, будут иметь доступ к новым функциям голосового взаимодействия и зрения первыми, и ожидается, что эксклюзивные модели следующего поколения будут доступны только для пользователей платного тарифного плана. Кроме того, пользователи платного тарифного плана будут получать в пять раз больше сообщений с использованием GPT-4o в день, чем бесплатные пользователи.