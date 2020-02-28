Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 получили две новые версии

Samsung для своих смарт-часов Galaxy Watch Active 2 разработала новые версии, которые получили название Golf Edition и LTE Aluminum.

Технически новые версии часов от корейской компании от обычных Watch Active 2 ничем не отличаются.

Модель Golf Edition создана для любителей гольфа. Так, в часах установлен новый режим, который отслеживает показания во время тренировки с клюшкой.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition предлагаются в двух вариантах — 44 и 40 мм. Для первого доступен цвет Aqua Black, для второго варианта корпуса предлагают цвет Pink Gold.

Версию LTE Aluminum создали, чтобы привлечь молодую аудиторию. В них установили модем с поддержкой сетей четвертого поколения.

На рынке молодёжную версию можно будет купить в цветовом исполнении — Aqua Black, Cloud Silver и Pink Gold.

Galaxy Watch Active 2 в новых версиях можно будет купить за 295 долларов за 40-миллиметровую версию и 325 долларов за модификацию с 44 миллиметровым корпусом.