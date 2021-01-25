Часы от Samsung и Apple могут получить функцию измерения сахара в крови

Новое поколение смарт-часов от Samsung и Apple получит функцию измерения уровня сахара в крови.

Источник полагает, что следующим этапом развития часов станет расширение функций для отслеживания здоровья, и логичным этапом развитие является добавление глюкометра.

Стоит отметить, что несколько дней назад стартап Quantum Operation показал рабочий прототип носимого устройства с функцией измерения уровня сахара в крови при помощи света.

Сообщается, что Apple уже три года работает над технологией измерения уровня сахара в крови при помощи света, причем еще в 2018 году был оформлен патент неизвестного устройства с возможностью мониторинга сахара в крови.

Предполагается, что Samsung и Apple первыми реализуют важную для людей функцию, и скорее всего это будет сделано в текущем году.