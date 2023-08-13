CharlieIntel : Владельцы PlayStation могут получить ранний доступ к Moden Warfare 3

По информации, предоставленной известным информатором CharlieIntel, было случайное появление промо-ролика игры Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) на арабском YouTube-канале PlayStation. Впоследствии данный ролик был удален. Один из пользователей успел сделать скриншот данного ролика, на котором отчетливо видно упоминание о возможности раннего доступа к демо-версии игры для обладателей консоли PlayStation.

В небольшом шрифте в описании говорится о том, что те, кто оформит предзаказ на игру для PlayStation, получат привилегированный доступ к бета-версии проекта. В предыдущих случаях Sony регулярно заключала сделки с компанией Activision, предоставляя эксклюзивный ранний доступ к новым выпускам серии Call of Duty. Однако с учетом уже существующей сделки с Microsoft возникают определенные сложности в текущей ситуации.

Планируется, что релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на платформах PC, PlayStation и Xbox. Ранее разработчики представили трейлер, посвященный основному антагонисту игры, Владимиру Макарову. Несмотря на то, что шутер не будет доступен для продажи на территории России, он будет полностью локализован на русском языке.

Дополнительно, из описания игры на странице Steam стало известно, что над проектом работали семь различных студий, что в некоторой степени менее численно по сравнению с предыдущими выпусками из серии Call of Duty.