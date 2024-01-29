Challengermode приобретает активы Stryda

Киберспортивная турнирная платформа Challengermode приобрела активы конкурирующей компании Stryda после банкротства последней. Первая организация проводит множество крупных турниров по Dota2 и CS:GO. Для всех любителей ставок на события из мира виртуального спорта есть отличная новость – на портале Metaratings можно получить бездепозитный бонус в БК, полный список актуальных предложений по ссылке.

Challengermode приобрела интеллектуальную собственность и технологии Stryda в результате ее банкротства. «Приобретение Stryda произошло быстро, так как мы увидели возможность консолидировать ключевые части скандинавского рынка киберспорта», — сказал Филипп Скогсберг, соучредитель и главный операционный директор Challengermode. «Благодаря этому приобретению и прочным партнерским отношениям, которые мы недавно установили, мы хотим обеспечить постоянный успех и влияние Северной Европы на глобальную экосистему».

Скогсберг заявил, что Challengermode всегда имела «более сильное и широкое» предложение, чем ее конкурент Stryda, и выразил восхищение командой разработчиков. Он добавил, что в будущем они могут интегрировать некоторые технологии Stryda.

Сайт Stryda теперь также перенаправляет на Challengermode, где на целевой странице говорится, что Challengermode приобрела «некоторые части» платформы и что Stryda закрылась.

Stryda, ранее известная как G-Loot, была платформой для организации турниров, которая позволяла пользователям проводить и участвовать в турнирах по киберспорту и выигрывать призы. Компания из Стокгольма подала заявление о банкротстве в Шведское бюро регистрации компаний 15 декабря 2023 года.

Тем временем Challengermode продолжает расширять свое присутствие в индустрии за счет партнерства с различными организациями и организаторами турниров. В апреле компания заключила партнерство с IESF’s World Esports Championship, а в июне 2023 года – с Man City Esports.