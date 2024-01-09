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CES 2024: Samsung выпустила и показала складной двусторонний экран In&Out Flip

Автор На чтение 2 мин Просмотров 672 Опубликовано

Концепция гибкого смартфона Samsung Flex In & Out Flip, представленная на CES 2024, вызывает большой интерес у многих. Это устройство напоминает Galaxy Z Flip, но отличается возможностью складываться в обе стороны.

CES 2024: Samsung выпустила и показала складной двусторонний экран In&Out Flip

В отличие от существующих раскладушек, Flex In & Out Flip позволяет использовать большой 6,7-дюймовый экран даже в закрытом состоянии. Это новшество делает его весьма уникальным на рынке гибких устройств.

В рамках выставки журналистам не разрешили протестировать устройство лично, но при демонстрации Flex In & Out Flip складывали и, одна сторона устройства оказывается короче другой, чтобы не закрывать камеру.

Более крупная сторона экрана может отображать значки быстрых настроек, управление медиа и другую полезную информацию. Хотя телефон работал с демонстрационным видео, а не с реальным программным обеспечением, это все равно позволяет представить, как пользовательский интерфейс будет адаптироваться к движениям телефона.

CES 2024: Samsung выпустила и показала складной двусторонний экран In&Out Flip

Тем не менее следует отметить, что Flex In & Out Flip пока является только концепцией, и пока нет информации о том, когда она может стать реальным продуктом. Однако это показывает, что Samsung активно работает над улучшением своих гибких устройств и стремится сделать их более универсальными и полезными.

Компания также отмечает, что провела испытания прочности устройства, подвергая его экстремальным температурам и бросая на него баскетбольные мячи. Это подтверждает надежность и прочность гибких панелей Samsung.

 

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