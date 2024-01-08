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CES-2024: Samsung показала первый в мире прозрачный microLED-дисплей

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Samsung Electronics представила инновационную технологию прозрачных светодиодных дисплеев, которая позволяет создавать неразличимую грань между контентом и реальностью.

Это улучшенная версия их микро-светодиодного дисплея, которая расширяет возможности восприятия пользователей визуального контента.

Презентация прозрачного микро-светодиодного дисплея состоялась на Samsung First Look 2024, предшествующей выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024, крупнейшей выставке бытовой электроники и информационных технологий, которая пройдет в Лас-Вегасе.

Благодаря шести годам исследований и разработок, этот новый модульный микро-светодиодный дисплей поразил посетителей своим футуристическим дизайном. Transparent MICRO LED, похожий на кристально чистое стекло, вызвал интерес потребителей по всему миру, отметили в пресс-службе компании.

Новая технология прозрачных микро-светодиодных дисплеев от Samsung Electronics позволяет сделать все, начиная от спортивных событий и заканчивая фильмами, более яркими и захватывающими.

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