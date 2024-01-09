CES-2024: представлена линейка ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga

На выставке CES 2024 компания Lenovo представила свою новую линейку ноутбуков-трансформеров Yoga. В этом посте мы рассмотрим три модели: Yoga Pro 9i, Yoga Pro 7i и Yoga Pro 7.

Yoga Pro 9i (2024) оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц. Устройство поддерживает яркость до 400 нит и имеет технологию PureSight Pro.

Ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra серии 5/7/9 H и оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070. Он также имеет аккумулятор емкостью 84 Втч и может быть оснащен до 64 ГБ памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя PCIe M.2.

Yoga Pro 9i оснащен различными функциями, включая 5-мегапиксельную веб-камеру, ИК-камеру и четыре микрофона. Он также имеет шесть динамиков с параллельными сабвуферами, поддержку Dolby Atmos и различные порты, такие как Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0 и полноразмерный картридер SD. Ноутбук доступен в двух цветовых вариантах: Tidal Teal и Luna Grey, и его цена составляет 1649 долларов.

Yoga Pro 7i и Yoga Pro 7 оба имеют 14,5-дюймовые IPS-экраны с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Гц. Они работают на процессорах Intel Core Ultra серии 5/7/9 H и AMD Ryzen 8845HS соответственно. Оба ноутбука поддерживают графические процессоры NVIDIA GeForce RTX, и у них есть до 32 ГБ и до 16 ГБ памяти LPDDR5X соответственно. Варианты хранения данных достигают 1 ТБ PCIe M.2 для обеих моделей.

Yoga Pro 7i и 7 также оснащены веб-камерами, ИК-камерами и микрофонами для улучшенного захвата звука. Они поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также имеют различные порты, включая Thunderbolt, HDMI, USB-A и комбинированный аудиоразъем. Оба ноутбука имеют гибкий шарнир с поворотом на 180 градусов и аккумулятор емкостью 73 Втч. Они доступны в цветовых вариантах Tidal Teal и Luna Grey, а цена Yoga Pro 7 составляет 1349 долларов, а Yoga Pro 7i — 999 евро (вкл. НДС).