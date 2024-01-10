CES 2024: Honda создала и показала концепт нового элегантного седана

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Honda представила два новых электромобиля концепта, которые сделали смелый шаг на рынке электромобилей (EV). Один из них — концепт седана, который отличается инновационным дизайном, призванным переопределить традиционный формат седанов.

Генеральный директор Honda, Тосихиро Мибе, заявил, что серийная модель этого седана должна появиться в США в 2026 году, а затем стать доступной по всему миру.

Дизайн этого электромобиля выполнен в стилистике моделей 70-х и 80-х годов. Низкая линия крыши и элегантный силуэт не просто для красоты, они также помогают минимизировать лобовое сопротивление и увеличить запас хода, что особенно важно для электромобилей.

Хотя некоторые экстравагантные черты салона, такие как решетка радиатора в виде экрана и двери в виде крыльев чайки, могут не перейти в серийную модель, общий дизайн будет сохранен.

Кроме того, седан является началом новой линейки электромобилей Honda под названием Honda 0. Эта линейка обещает новые технологии, такие как более быстрая зарядка и повышенная эффективность по сравнению с текущими моделями.

Хотя пока мало известно о Honda 0, больше подробностей будет раскрыто к 2026 году. Кроме того, на выставке был представлен концептуальный фургон Space Hub, но пока неизвестно, будет ли аналогичная серийная модель выпущена.

По мере приближения 2026 года видение Honda об электрифицированном будущем становится все яснее. Этот седан — не просто концепция, это смелое заявление Honda о приверженности инновациям и устойчивому будущему.