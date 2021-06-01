Cерия Vivo X70 будет запущена на рынок в партнерстве с IPL

Серия Vivo X60 получила много похвал с момента ее первого запуска в конце декабря в Китае. Телефоны распространились по всему миру: Европа получила X60 Pro 5G в прошлом месяце, а Китай получил вариант X60 с изогнутым экраном . Теперь мы знаем эксклюзивные подробности о серии следующего поколения, которая, как сообщается, будет запущена как Vivo X70.

Что касается характеристик устройства, источник говорит, что они очень похожи на характеристики серии X60, поэтому не стоит ожидать значительных обновлений. X60 и X60 Pro запущены с процессором Samsung Exynos 1080 в Китае, а X60 Pro + имеет чипсет Snapdragon 888 . Однако, когда X60 и X60 Pro покинули Китай, Vivo заменила чипсет Exynos на Snapdragon 870 .

Источник — Astera.