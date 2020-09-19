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CD Projekt RED сообщила системные требования для Cyberpunk 2077

19.09.2020 09:00

Третья презентация Cyberpunk 2077 состоялась в пятницу днем. Среди наиболее важных озвученных деталей были минимальные и рекомендуемые требования для запуска игры на ПК.

Глава отдела коммуникаций CD Projekt Red в Великобритании и ведущая компании Night City Wire Холли Беннетт объявила минимальные и рекомендуемые характеристики ПК для Cyberpunk 2077 во время презентации, и вскоре они были распространены по различным каналам.

Хотя минимальные и рекомендуемые спецификации для Cyberpunk 2077 не совсем низкие, они также не так смехотворно высоки, как можно было бы ожидать от игры с открытым миром с таким количеством деталей, которое она имеет.

Самым большим недостатком будет объем хранилища, которое занимает игра, или не менее 70 ГБ хранилища, и предпочтительно на SSD. Но большинство других характеристик кажутся вполне разумными.

Вот более подробная разбивка минимальных и рекомендуемых технических характеристик ПК для Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red:

Минимальные системные требования Cyberpunk 2077

  • ОС: 64-битная Windows 7 или 64-битная 10
  • Версия DirectX : DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470
  • Память: 70 ГБ HDD (рекомендуется SSD)

Рекомендованные системные требования Cyberpunk 2077

  • ОС: 64-битная Windows 10
  • Версия DirectX : DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 Fury
  • Встроенная память: 70 ГБ SSD

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