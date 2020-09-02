CDPR опровергла слух о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ

Хотя пока нет никаких признаков системных требований Cyberpunk 2077, известно, что предстоящая игра для ПК не будет занимать столько места на вашем жестком диске, как предполагалось в недавних слухах. CD Projekt Red опровергла некоторые слухи о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ.

Руководитель глобального сообщества CDPR Марцин Момот опубликовал снимок экрана с недавним постом Reddit в Твиттере, объясняя: «Хотя системные требования Cyberpunk 2077 еще не объявлены (хотя они скоро появятся!), Я хотел затронуть эту тему с Reddit. После установки игра не займет 200 ГБ». Вместо этого, по его словам, игроки «могут рассчитывать, что требуемое место на жестком диске будет на уровне других современных игр».

Итак, не совсем понятно, сколько места Cyberpunk 2077 займет при точной установке, судя по сообщению Momot. Но, по крайней мере, подтверждено, что он не достигнет отметки в 200 ГБ — размер, который достигла Call of Duty: Modern Warfare в начале этого года, и который последующее обновление стремилось уменьшить (по крайней мере, на консолях).

Поскольку до даты выхода Cyberpunk 2077 осталось всего несколько месяцев, в ближайшее время мы получим представление о минимальных, рекомендуемых и оптимальных характеристиках — и узнаем, сколько места придется выделить.