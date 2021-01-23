CD Projekt RED исправила баги в первом крупном патче для Cyberpunk 2077

Несмотря на все проблемы, свалившиеся на CD Projekt RED, она продолжает работать, выполняя свои обязанности.

Накануне разработчики выпустили крупный патч для игры Cyberpunk 2077.

Он вышел под номером 1.1. и по заявлению разработчиков, он содержит большое количество исправлений.

В обновлении CD Projekt RED сосредоточилась на повышении стабильности игры и исправлении серьезных ошибок, которые игроки наблюдали в процессе игры.

Через неделю компания для Cyberpunk 2077 выпустить еще один крупный патч 1.2.