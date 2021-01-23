CD Projekt RED исправила баги в первом крупном патче для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED исправила баги в первом крупном патче для Cyberpunk 207723.01.2021 17:57
Несмотря на все проблемы, свалившиеся на CD Projekt RED, она продолжает работать, выполняя свои обязанности.
Накануне разработчики выпустили крупный патч для игры Cyberpunk 2077.
Он вышел под номером 1.1. и по заявлению разработчиков, он содержит большое количество исправлений.
В обновлении CD Projekt RED сосредоточилась на повышении стабильности игры и исправлении серьезных ошибок, которые игроки наблюдали в процессе игры.
Через неделю компания для Cyberpunk 2077 выпустить еще один крупный патч 1.2.
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