Caviar запустила в РФ серию люксовых iPhone и iPad ко Дню защитника Отечества

На своем официальном сайте Caviar представила коллекцию эксклюзивных устройств Apple и Samsung, посвященных России и празднику Дню защитника Отечества.

Главным артистом этой патриотической серии стал iPhone 15 Pro Max «Империя», корпус которого полностью изготовлен из 18-каратного золота. Его стоимость достигает 3,7 миллиона рублей.

Новая коллекция не ограничивается только iPhone. В ней представлены также iPhone 15 Pro, iPad Pro и Samsung S24 Ultra. Дизайн коллекции вдохновлен архитектурой московского Кремля.

Корпус iPhone 15 Pro Max «Империя» выполнен из цельного слитка 18-каратного золота. В его дизайне прослеживаются элементы архитектуры Александровского и Андреевского залов Большого Кремлевского дворца. Это место, где находился Императорский трон, проводились съезды Компартии, а сейчас это место Инаугурации Президента России. Мастера Caviar постарались воссоздать великолепие этих исторических памятников в дизайне аксессуара.

Модель «Парламент» отличается черной кожей и золотым покрытием по технологии Double Electroplated. Также в коллекции представлены Samsung «Защитник» и iPad «Патриот», выполненные в изысканном сочетании черного и золотого.

Представители компании также сообщают, что выпуск «Великой России» приурочен ко Дню защитника Отечества. Это долговременная традиция бренда, который каждый год выпускает патриотические устройства премиум-класса, являющиеся идеальным подарком для деловых партнеров, коллег и друзей.

Цены на патриотические устройства начинаются от 539 000 рублей за iPhone 15 Pro «Парламент» (128 ГБ). Самым дорогим устройством в коллекции является iPhone 15 Pro Max «Империя» с ценой до 3,7 миллиона рублей.