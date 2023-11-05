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Caviar запустила патриотический чехол для умных часов Apple Watch с гербом РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

На своем сайте компания Caviar представила новую коллекцию кастомных аксессуаров для Apple Watch 9, включая прозрачный кейс с изображением герба России. Этот кейс отличается от других моделей гравировками на золотом PVD-покрытии, на которых присутствуют надпись «Россия» и герб страны.

Компания сообщает, что выпуск этой модели приурочен к Дню народного единства 2023, и это уже стало традицией для Caviar выпускать патриотичные аксессуары.

Цена на кейс «Россия» составляет 99 900 рублей, но стоимость некоторых других девайсов из этой коллекции может достигать до 900 000 рублей. Эти аксессуары могут быть отличным премиальным подарком для бизнес-партнеров, коллег и друзей.

Caviar запустила патриотический чехол для умных часов Apple Watch с гербом РФ Caviar запустила патриотический чехол для умных часов Apple Watch с гербом РФ

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