Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей

Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей05.03.2020 22:43
Российская компания продолжает создавать оригинальные и уникальные дизайны смартфонов.
На этот раз Caviar подготовила две версии флагманских смартфонов компании Samsung. Линейка с названием Galaxy S21 Fortune имеет оформление в виде игральных карт – туз и джокер.
При оформлении используется золото, рубины, сапфиры, оникс, киринит и композитный камень. Каждая модель будет выпущена в количестве 21 экземпляра.
Самым дорогим станет Galaxy S21 Gold Joker с использованием множества элементов из золота и драгоценных камней.
Эту версию оценили в 2,7 млн рублей, против 344 000 рублей для «карточных» вариантов.
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