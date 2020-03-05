Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей

Российская компания продолжает создавать оригинальные и уникальные дизайны смартфонов.

На этот раз Caviar подготовила две версии флагманских смартфонов компании Samsung. Линейка с названием Galaxy S21 Fortune имеет оформление в виде игральных карт – туз и джокер.

При оформлении используется золото, рубины, сапфиры, оникс, киринит и композитный камень. Каждая модель будет выпущена в количестве 21 экземпляра.

Самым дорогим станет Galaxy S21 Gold Joker с использованием множества элементов из золота и драгоценных камней.

Эту версию оценили в 2,7 млн рублей, против 344 000 рублей для «карточных» вариантов.