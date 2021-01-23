Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 Ultra за 5 миллионов рублей

Известный в России производитель люксовых смартфонов порадовал поклонников новым устройством и в этот раз им стал Samsung Galaxy S21 Ultra.

На сайт Caviar вернули эксклюзивный Samsung Galaxy S21 Ultra стоимостью 5 млн рублей.

Этот аппарат в онлайн-магазине компании появился еще до того, как корейский смартфон был представлен. После он был удален по требованию компании Samsung.

Теперь модель снова доступна для заказа, причем ее можно заказать со скидкой. Если первый раз за него попросили 4 990 000 рублей, то теперь устройство можно приобрести за 4 940 100 рублей.