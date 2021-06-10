Caviar выпустила iPhone 12 с гербом России почти за 1,4 млн рублей

Caviar не перестает удивлять своими смартфонами, созданными на базе iPhone. Модельный ряд компании пополнился новой серией посвященной Дню России.

Одна из новинок — Caviar Tourbillon Россия, получила отделку задней панели из титана и золота, и предлагается за 644 000 рублей.

На ее задней панели разместили часы с турбийоном и двуглавого орла. Таких смартфонов будет выпущено всего 99 ед.



Также российская компания представила модели «Сильная Россия» и «Богатая Россия», где первая будет стоить от 379 000 рублей, а вот вторая модель оказалась самой дорогой.

У нее основа выполнена из золота 750 пробы. Из этого же сплава сделан герб России, тогда как декоративные элементы на задней панели украшены бриллиантами.

Caviar «Богатая Россия» будет выпущен в количестве 9 экземпляров по цене от 1 375 000 рублей.