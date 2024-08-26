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Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей

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В разгар летних Олимпийских игр в Париже Caviar представил новую коллекцию Samsung Z Flip и iPhone, вдохновленную спортивным стилем и элегантностью.

Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей

В честь Олимпиады Samsung выпустил лимитированную серию моделей с уникальным дизайном, недоступным для широкой продажи. В ответ Caviar создал свою версию Samsung Z Flip6, оформленную в “олимпийской” теннисной тематике.

Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей

Коллекция Elegance, основанная на модном стиле tennis core, включает модели с преобладанием белого цвета и зелеными оттенками, напоминающими теннисные корты. Изделия изготовлены из высококачественной кожи Chevre и Epsom.

Дизайн дополнен серебряными украшениями и вставками из золота, инкрустированными кристаллами Swarovski.

Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей

Обе модели сохраняют технические характеристики стандартного Galaxy Z Flip6, изменения касаются только отделки.

Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве по 99 экземпляров. Стоимость Galaxy Z Flip6 Emerald начинается от 539 тысяч рублей, а Sapphire — от 609 тысяч рублей.

Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей Caviar выпустил Samsung Galaxy Z Flip6 в стиле теннисного корта за 500 тыс. рублей

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