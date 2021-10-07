Caviar выпускает PS5, iPad mini, AirPods Max и iPhone 13 Pro в золотом корпусе

Caviar недавно представила серию новых индивидуальных продуктов. Компания только что выпустила новые PlayStation 5 , Apple iPad mini , AirPods Max и даже iPhone 13 Pro в золотом корпусе .

Для тех, кто не знает, Caviar — производитель предметов роскоши, известный тем, что создает сверхвысокие версии популярных электронных продуктов и многое другое. Теперь бренд выпускает новинки в золотом корпусе, который является известным символом статуса. Новая коллекция нестандартных продуктов помечена как «Prime» и доступна в версиях «Gold» или «Gold Plated», при этом основное различие между ними заключается в количестве используемого золота и их цене.

Игровая консоль Sony PS5 Gold также выполнена в твердом желтом 18-каратном цвете с декоративными узорами. Более того, Caviar даже доработала контроллер DualSense , покрыв его настоящей пеной. Было выпущено всего 5 экземпляров PS5 Gold, которые стоят колоссальные 350 000 долларов. Между тем, более доступная версия с позолотой стоит всего 12750 долларов. AirPods Max Gold также изготовлен из 18-каратного желтого золота и натуральной крокодиловой кожи для амбушюров и стоит 68000 долларов (всего 9 штук).

С другой стороны, позолоченная версия стоит всего 5910 долларов (произведено 99 единиц). Планшет iPad mini изготовлен из твердого желтого золота 18 карат и украшен четырьмя бриллиантами диаметром 4 мм. При производстве всего 6 единиц начальная цена составляет 84 920 долларов. Позолоченное издание стоит 6600 долларов за версию с внутренней памятью на 256 ГБ, но по-прежнему предлагает четыре бриллианта, всего доступно 99 единиц. Наконец, версии iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max Gold начинаются с 42380 долларов (произведено 9 единиц). IPhones не поставляются в версиях с золотым покрытием, но поставляются в более дорогих версиях Solid Gold Unique, которые украшены 55 бриллиантами (1,8 мм каждый), встроенными в спину, и стоят от 45000 долларов.