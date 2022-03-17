Caviar выпускает iPad Pro с автографом Распутина, iPhone 13s с другими известными подписями

Caviar любит украшать смартфоны (и другие гаджеты) раритетами и предметами коллекционирования. Обычно это драгоценные металлы и драгоценные камни, но на этот раз люксовый бренд выбрал нечто иное – автографы.

Он начинается с четырех моделей, посвященных эклектичной группе людей: Распутину, Наполеону, Майклу Джексону, Стиву Джобсу и Илону Маску. Будущие модели в коллекции Autograph добавят еще больше подписей известных людей из всех слоев общества (спортсменов, писателей, политиков и т. д.).

Центральным элементом коллекции сейчас является iPad Pro 11 (2021) (или 12.9 (2021) ) с посланием от Григория Распутина . На оборотной стороне двойной позолоченный лист, на нем выгравирована копия рукописной записки Распутина. Это по-русски, но переводится как «Я знаю, что ты горд, как царь Ирод, ты пришел, как лиса, и хочешь уйти, как волк, Распутин». Будет продан только один планшет, и он может стать вашим за чуть более 90 000 долларов.