Главная » Новости

Caviar в России представила бриллиантовый iPhone 14 Pro Max почти за 31,5 млн рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Компания Caviar приурочила Новому году 2023 специальную версию iPhone, который получился самым дорогим аппаратом.

Высокая стоимость объясняется использованием крупных бриллиантов. Для этого бренд обратился к знаменитому британскому ювелирному дому Graff, в коллекции которого есть зимняя диковинка – Snowflake (рус. – снежинка).

Снежинка от Graff представляет собой украшение крупных бриллиантов и белого золота. Самый дорогой смартфон носит название Diamond Snowflake в честь той самой снежинки.

Он буквально усыпан бриллиантами потому, что помимо подвески на его корпусе есть еще 511 камней. Помимо этого, представлена и версия дешевле. Ее выполнили в таком же дизайне, но с использованием кристаллов Swarovski.

Цена бриллиантового iPhone 14 Pro Max составляет рекордные 31 490 000 рублей. А версия с кристаллами Swarovski обойдется в 1 099 000 рублей.

Caviar в России представила бриллиантовый iPhone 14 Pro Max почти за 31,5 млн рублей Caviar в России представила бриллиантовый iPhone 14 Pro Max почти за 31,5 млн рублей Caviar в России представила бриллиантовый iPhone 14 Pro Max почти за 31,5 млн рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.