Caviar в России представила бриллиантовый iPhone 14 Pro Max почти за 31,5 млн рублей

Компания Caviar приурочила Новому году 2023 специальную версию iPhone, который получился самым дорогим аппаратом.

Высокая стоимость объясняется использованием крупных бриллиантов. Для этого бренд обратился к знаменитому британскому ювелирному дому Graff, в коллекции которого есть зимняя диковинка – Snowflake (рус. – снежинка).

Снежинка от Graff представляет собой украшение крупных бриллиантов и белого золота. Самый дорогой смартфон носит название Diamond Snowflake в честь той самой снежинки.

Он буквально усыпан бриллиантами потому, что помимо подвески на его корпусе есть еще 511 камней. Помимо этого, представлена и версия дешевле. Ее выполнили в таком же дизайне, но с использованием кристаллов Swarovski.

Цена бриллиантового iPhone 14 Pro Max составляет рекордные 31 490 000 рублей. А версия с кристаллами Swarovski обойдется в 1 099 000 рублей.