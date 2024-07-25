Caviar сделала смартфоны с подписью и цитатой Владимира Путина

Российская компания Caviar представила два уникальных смартфона, нацеленных на поддержку патриотических идей.

Первое устройство, названное «Лидер», создано на базе Samsung Galaxy Z Fold6, с гравировкой подписи президента РФ Владимира Путина на корпусе, покрытом 24-каратным золотом, а также декоративным российским гербом и вставками из красной итальянской кожи.

Этот смартфон, являющийся символом величия и патриотизма, будет доступен в количестве 99 штук по цене от 699 до 749 тыс. рублей.

Второй аппарат, iPhone 15 Pro «Россия без границ», обладает корпусом из авиационного титана с карбоновыми вставками и элементами позолоты.

На его задней панели выделен двуглавый орел и фраза «Россия нигде не заканчивается». Компания подчеркивает, что эта модель отражает глубокое уважение к родине и ее символике. Цена стартует от 529 тыс. рублей, а также доступны предварительные заказы на базе iPhone 16 Pro и 16 Pro Max за 579 и 614 тыс. рублей соответственно.