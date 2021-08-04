Caviar’s выпустит кастомные Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с черепами

В то время как Samsung готовится к запуску 11 августа, на котором будут выпущены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Caviar готовится к запуску собственных вариантов кастомных версий обоих складных смартфонов.

Для тех, кто не знает, Caviar — известный люксовый бренд из России, который в прошлом выпускал специальные выпуски различных популярных смартфонов и электронных товаров. Теперь компания также стремится выпустить пользовательские версии Skull для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 от южнокорейского технологического гиганта. Эти специальные версии в настоящее время перечислены на официальном веб-сайте Caviar (Via LetsGoDigital ) и называются Ragnarok и Catrina Calavera для моделей Fold и Flip.

Рагнарок — это термин из скандинавской мифологии, а череп на складных смартфонах — символ скандинавского короля огня Сурта. С другой стороны, Catrina Calavera имеет дизайн с яркими цветами, которые представляют улицы Мехико в День мертвых. Первый по цене 10 700 долларов США, а второй по цене 46 460 долларов США, что ясно указывает на то, что это эксклюзивная версия ультра-премиум-класса.

Глядя на обе нестандартные версии, мы можем заметить, что Caviar использовала дорогие материалы наряду с лазерной гравировкой. Рагнарок даже украшает глаза Суртского черепа ярко-красными рубинами. Специальные кастомные модели Caviar также оснащены черным титаном с ударопрочностью, что также обеспечивает дополнительную защиту устройства. Эти модели также являются довольно эксклюзивными: планируется продать всего 99 штук.

Источник — Astera.