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Caviar решила дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Российская компания объявила о шоколадной серии смартфонов iPhone 16 Pro Max, внешний вид которого пока создается на основе слухов и инсайдерской информации.

Caviar решила дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус

Бренд Caviar решил дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус, создав его из шоколада. Это будет лимитированный выпуск, ограниченный 100 экземплярами.

Каждый шоколадный смартфон выполнен в дизайне «Черная Икра» и будет подарен первым 100 покупателям устройства. В частности, сладкий подарок достанется первым оформившим заказа на iPhone 16 Pro Max клиентам.

Напомним, что заказы начали принимать 15 августа.

 

Caviar решила дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус Caviar решила дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус

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