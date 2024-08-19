Caviar решила дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус

Российская компания объявила о шоколадной серии смартфонов iPhone 16 Pro Max, внешний вид которого пока создается на основе слухов и инсайдерской информации.

Бренд Caviar решил дать возможность попробовать iPhone 16 Pro Max на вкус, создав его из шоколада. Это будет лимитированный выпуск, ограниченный 100 экземплярами.

Каждый шоколадный смартфон выполнен в дизайне «Черная Икра» и будет подарен первым 100 покупателям устройства. В частности, сладкий подарок достанется первым оформившим заказа на iPhone 16 Pro Max клиентам.

Напомним, что заказы начали принимать 15 августа.