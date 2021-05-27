Caviar приурочила версии Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro столетию Компартии Китая

Российская компания показала два смартфона, которые были созданы к столетию Компартии Китая и получили золотые барельефы Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Таким образом, компания решила выйти на китайский рынок.

Специальная версия смартфонов будет доступна в трех исполнениях, где одна посвящена отцу-основателю Китайской Народной Республики — Мао Цзэдуну, вторая – реформатору Дэну Сяопин, а третья имеет красный фон и элементы с золотым покрытием.

Все версии выпустят ограниченным тиражом, причем последний вариант получил ценник в 25 400 долларов, а первые две обойдутся в 5 450 долларов.