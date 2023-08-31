Caviar представила прайс-лист на линейку iPhone 15

CNews сообщает, что компания Caviar представила цены на линейку iPhone 15 на своем российском сайте. Пользователи могут сделать предзаказ на новые модели до официальной презентации, чтобы быть среди первых обладателей устройств. Согласно информации от представителей Caviar, стоимость iPhone 15 Pro Max с 2 ТБ памяти составляет 300 000 рублей.

Официальная презентация iPhone 15 запланирована на 12 сентября 2023 года, однако Caviar уже разместила цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на своем сайте в России.

Каталог Caviar предлагает различные варианты расцветок и конфигураций памяти, включая iPhone 15 Pro Max с 2 ТБ памяти. Цена на эту модель достигает рекордной отметки в 300 000 рублей.

Представители компании объясняют такую цену ограниченным выпуском смартфонов и издержками параллельного импорта. Пользователи платят за возможность получить устройство сразу после его появления в России от надежного поставщика.

Генеральный директор Caviar, Сергей Владимирович Китов, отмечает, что теперь обычный iPhone стал предметом роскоши. Он утверждает, что можно доплатить немного больше и получить персонализированный смартфон, вместо покупки стандартного iPhone 15 за 300 000 рублей, дизайн которого не менялся с 2012 года.

Каталог Caviar уже предлагает более 40 моделей кастомных устройств для предзаказа iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Компания также принимает заявки на индивидуальный дизайн, предлагая использование золота высшей пробы, авиационного титана и карбона, взятого с производства суперкаров.

Самая доступная модель, iPhone 15 Pro с 256 ГБ памяти, будет стоить 204 000 рублей, в то время как самая дорогая модель, iPhone 15 Pro Max с 2 ТБ памяти, будет стоить 334 000 рублей.