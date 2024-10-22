Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

Caviar представил новую подставку для iPhone 16 Pro под названием “Millennium”, изготовленную из 10 000-летнего бивня мамонта. Аксессуар украшен золотым барельефом доисторического животного и фрагментом Челябинского метеорита. Стоимость новинки достигает 199 000 рублей.

Бренд Caviar известен использованием редких материалов для кастомизации устройств Apple, Samsung и Huawei. Уникальность подставки заключается в том, что она сделана из бивня, найденного в России, и инкрустирована золотом 999 пробы. Фрагмент метеорита, использованный в дизайне, имеет возраст 4,5 миллиарда лет.

Генеральный директор Caviar Сергей Владимирович Китов отметил, что в Якутии было найдено 80% всех известных останков мамонтов, и компания стремится использовать уникальные материалы в своих продуктах.

Подставка “Millennium” является частью патриотической коллекции «Россия» и выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров, каждый из которых имеет уникальную форму.