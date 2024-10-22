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Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

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Caviar представил новую подставку для iPhone 16 Pro под названием “Millennium”, изготовленную из 10 000-летнего бивня мамонта. Аксессуар украшен золотым барельефом доисторического животного и фрагментом Челябинского метеорита. Стоимость новинки достигает 199 000 рублей.

Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

Бренд Caviar известен использованием редких материалов для кастомизации устройств Apple, Samsung и Huawei. Уникальность подставки заключается в том, что она сделана из бивня, найденного в России, и инкрустирована золотом 999 пробы. Фрагмент метеорита, использованный в дизайне, имеет возраст 4,5 миллиарда лет.

Генеральный директор Caviar Сергей Владимирович Китов отметил, что в Якутии было найдено 80% всех известных останков мамонтов, и компания стремится использовать уникальные материалы в своих продуктах.

Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

Подставка “Millennium” является частью патриотической коллекции «Россия» и выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров, каждый из которых имеет уникальную форму.

Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет Caviar показал подставку “Millennium” для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

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