Caviar начала принимать заказы на iPhone 15 по параллельному импорту

Компания Caviar, известная своими роскошными версиями популярных смартфонов, начала официально принимать заказы на свою версию нового iPhone 15. Цена на эту новинку начинается от 200 000 рублей.

Компания утверждает, что она первая в России опубликовала цены на устройства этой линейки. Пользователи, желающие приобрести такой смартфон, должны внести предоплату в размере 50%. Сами смартфоны будут доступны осенью по фиксированной цене. Согласно прайс-листу, опубликованному на сайте Caviar, iPhone 15 Pro с 258 ГБ памяти начинается от 204 000 рублей, а версия iPhone 15 Pro Max с 2 ТБ памяти — от 334 000 рублей.

Представители компании объяснили, что такие цены обусловлены ограниченным тиражом устройств и издержками параллельного импорта. Они также отметили, что пользователи платят за возможность получить устройство среди первых в России от надежного поставщика.

Кроме того, клиенты Caviar могут заказать iPhone 15 с различными вариантами роскошной отделки. Например, смартфон в стиле Notorious доступен по цене 559 000 рублей. Также компания принимает заказы на индивидуальный дизайн устройства.