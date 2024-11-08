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Caviar анонсирует коллекцию iPhone «Visionaries» в честь Трампа и Маска

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания Caviar представила новую коллекцию iPhone под названием «Visionaries», посвященную Дональду Трампу и Илону Маску. Смартфоны из этой серии украшены элементами, символизирующими достижения этих выдающихся личностей. Цены на устройства стартуют от 569 тысяч рублей.

Caviar анонсирует коллекцию iPhone «Visionaries» в честь Трампа и Маска

Коллекция «Visionaries», как сообщает пресс-релиз компании, была выпущена в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года. Также в коллекции присутствуют модели, посвященные Илону Маску, известному предпринимателю, а также Стиву Джобсу, сооснователю Apple.

Модели из коллекции включают iPhone 16 Pro Great Again, стоимость которого начинается с 569 тысяч рублей, и iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars, цена которого достигает 739 тысяч рублей. Эти устройства, созданные с использованием высококачественных материалов, уже пользуются популярностью среди молодежной аудитории в России.

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