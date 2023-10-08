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Caviar анонсировала модели iPhone в исполнении «Россия» с флагом и гербом страны

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Компания Caviar, известный производитель эксклюзивных версий смартфонов, представила новую лимитированную коллекцию iPhone под названием «Россия».

В линейку вошли модели в трех стилизациях: «Флаг России», «Звезда» и «Двуглавый орел». Их отличает использование благородных материалов как титана и 24-каратного золота, а также внимание к деталям, связанным с символикой страны.

Каждая модель имеет 99 экземпляров и цену от 449 до 499 тысяч рублей. Выбор предоставлен между iPhone 14 Pro/Pro Max и 15 Pro/Pro Max с памятью до 1 ТБ.

По словам Caviar, коллекция призвана выразить гордость за богатое наследие и независимость России. Устройства предназначены для тех, кто ценит свою страну и вносит вклад в ее развитие.

На «Флаге России» выгравирован герб страны, а на «Звезде» и «Двуглавом орле» — символика российской государственности. Это очередной проект компании по созданию уникальных кастомайзов для самой требовательной аудитории.

Caviar анонсировала модели iPhone в исполнении «Россия» с флагом и гербом страны

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