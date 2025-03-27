Casio выпустила в США новые часы G-Shock Move с Bluetooth за 120 долларов

Компания Casio анонсировала выпуск новых часов G-Shock Move GMDB300SC-2, GMDB300SC-4 и GMDB300SC-7 в США. Эти модели оснащены функциями отслеживания шагов, секундомера и таймера обратного отсчёта.

Благодаря Bluetooth пользователи могут передавать данные на смартфон и просматривать журнал активности в приложении.

Среди новых моделей есть GMDB300SC-2 (бирюзовый), GMDB300SC-4 (кораллово-оранжевый) и GMDB300SC-7 (белый). Часы имеют встроенный акселерометр, который позволяет отслеживать количество пройденных шагов и прогресс в достижении целей. Пользователи также могут выбирать из 300 часовых поясов и использовать 12- или 24-часовой формат времени.

Кроме того, часы имеют таймер обратного отсчёта, пять будильников и светодиодную подсветку. Они ударопрочные и водонепроницаемы на глубине до 200 метров, а срок службы батареи составляет примерно два года. Часы имеют спортивный дизайн с восьмиугольным безелем и ремешком из смолы.

Новые модели G-Shock Move доступны в США по цене 120 долларов