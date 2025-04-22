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Casio выпустила часы G-Shock G-5600BG-5 из переработанных отходов смолы

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Компания Casio анонсировала выпуск новых часов G-Shock G-5600BG-5, произведенных с использованием переработанных отходов смолы, оставшихся от производственного процесса. Эти часы стали частью экологичной линейки бренда и имеют уникальный внешний вид благодаря сочетанию белых и оливково-зеленых оттенков, смешанных с бежевой основой.

Casio выпустила часы G-Shock G-5600BG-5 из переработанных отходов смолы

Модель оснащена технологией G-Shock Tough Solar, позволяющей заряжать устройство как от естественного, так и от искусственного света. Часы имеют ударопрочный корпус, браслет из смолы, минеральное стекло и водонепроницаемость до 200 метров. Размеры корпуса составляют 46,7 × 43,2 × 12,7 мм, а вес — 47 граммов. Браслет подходит для запястья размером от 145 до 205 мм.

G-5600BG-5 включает в себя функции мирового времени, секундомера, таймера и пяти будильников. Часы поддерживают до 31 часового пояса и 48 городов. Также предусмотрены функции для энергосбережения, отключения звука кнопок и режим работы до 22 месяцев в полной темноте. Точность устройства составляет ±15 секунд в месяц.

Casio
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