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Casio в Японии представила неоновую коллекцию культовых часов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

Компания Casio в Японии анонсировала свою новую коллекцию G-Shock Virtual Mix Collection, в которую вошли три модели: GA-B001MW-8AJF, GD-B500MW-8JF и GA-2300MW-8A.

Casio в Японии представила неоновую коллекцию культовых часов

Все часы выполнены в серо-неоново-зелёной цветовой гамме. Флагманская модель GA-B001MW-8AJF отличается защитой Carbon Core Guard и полимерным корпусом.

Она имеет гибридный аналогово-цифровой дисплей с яркими зелеными маркерами и более тонкий, угловатый корпус, что делает её удобной для повседневного использования. Часы поддерживают Bluetooth для подключения к смартфону, имеют автоматическую настройку времени и функцию поиска телефона. Срок службы батареи составляет два года.

Casio в Японии представила неоновую коллекцию культовых часов

Модель GD-B500MW-8JF не имеет карбоновой конструкции, но предлагает отслеживание физической активности с помощью встроенного счетчика шагов, который синхронизируется со смартфонами. Часы также оснащены улучшенным ЖК-дисплеем для лучшей читаемости и сохраняют основные функции G-Shock, такие, как мировое время и секундомер.

Коллекция демонстрирует эволюцию дизайна G-Shock с более архитектурными формами и матовой серой отделкой, придающей часам изысканный вид.

Casio в Японии представила неоновую коллекцию культовых часов

Модель GA-B001MW-8AJF стоит 22 550 йен (150 долларов), а GD-B500MW-8JF — 20 900 йен (139 долларов). Третья модель, GA-2300MW-8A, была представлена, но цена и дата выхода пока не известны. Даты выхода на международный рынок также не подтверждены.

 

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